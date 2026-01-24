Altera Casa Blanca foto de manifestante contra ICE

La Casa Blanca modificó con Inteligencia Artificial la imagen de una mujer que fue detenida durante las protestas contra el ICE en Minnesota para mostrarla llorando.

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, subió una foto de la mujer siendo arrestada por un agente federal a quien se le distorsionó el rostro.

“Investigadores de Seguridad Nacional y agentes del FBI arrestaron a Nekima Levy Armstrong, quien jugó un papel clave en la orquestación de los disturbios de la iglesia en St. Paul, Minnesota”, escribió la funcionaria en X.Luego, la Casa Blanca compartió la imagen pero con la mujer llorando.

“Arrestada la agitadora de extrema izquierda Nekima Levy Armstrong por orquestar disturbios en iglesias de Minnesota”, dice la imagen.

