All-Star: Stephen Curry volverá al concurso de triples en 2027

Stephen Curry regresará al concurso de triples el próximo año en Phoenix, según anunció este domingo en NBC.

Quizás animado por ver a su compañero veterano Damian Lillard ganar la competición en Los Ángeles, Curry hizo el anuncio durante el Juego de las Estrellas, donde se encuentra de baja por una lesión de rodilla. Curry añadió que intentará convencer a su excompañero Klay Thompson para que se una a él en la competición.

Curry ganó el concurso más recientemente en 2021 en Atlanta, la última vez que participó en el evento, y en 2015 en Nueva York. Thompson ganó en 2016 en Toronto.

Lillard se convirtió el sábado en el tercer jugador en ganar tres concursos de triples, una hazaña que Curry también podría lograr con otra victoria.

Curry es el líder histórico de la NBA en triples anotados y ha liderado la liga en esta categoría ocho veces en su carrera. Esta temporada, tiene un 39.1% de acierto en triples.