Alex y Tony son excelentes perfiles del PRI; reforzarán trabajo territorial, propuesta de alianza electoral sigue abierta: Medina

Ante el destape a nivel nacional de los diputados federales del PRI, Alex Domínguez y Tony Meléndez, como posibles aspirantes a la gubernatura, el coordinador del Grupo Parlamentario de Revolucionario Institucional en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, reconoció que ambos legisladores son excelentes perfiles y que reforzarán el trabajo territorial con miras al 2027.

Además, el líder de la bancada priista y representante del Distrito 22, fue enfático en señalar que ese destape no significa que el PRI esté cerrado a una posible alianza con el PAN.

“Son excelentes perfiles los dos, conocedores del estado, conocedores de las necesidades, conocedores de las causas en todos los municipios, los dos diputados federales comprometidos con Chihuahua y que han hecho un excelente trabajo, son unos dignos representantes del PRI”, dijo Medina Aguirre.

Respecto a si el PRI irá solo o en alianza electoral, el diputado Arturo Medina resaltó que “Alejandro y Tony seguirán trabajando, como lo ha venido haciendo, el territorio, más directamente con la militancia y sobre todo a reforzar los trabajos hacia el 2027, así que sigue abierta la propuesta de alguna alianza, de una coalición con otros partidos para defender a nuestro país y sobre todo defender a Chihuahua”.