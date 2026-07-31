Sheinbaum acuerda reunión el 13 de agosto con la Sección 22 de la CNTE para atender demandas pendientes

Santiago Suchilquitongo, Oax. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofreció a integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) recibirlos el próximo 13 de agosto, luego de que un grupo de maestros, encabezado por la secretaria general del gremio, Yenny Pérez Martínez, le solicitó este viernes una mesa de trabajo para atender los temas pendientes con el magisterio.

“Tiene que ver con una respuesta que nos entregaron durante la jornada de lucha, pero que no están cumpliendo. Se trata de la reposición de los uniformes escolares del ciclo anterior, que hasta el momento no se ha concretado. También tenemos temas administrativos, como contrataciones y categorizaciones para nuestros compañeros agremiados, que tampoco han avanzado”, señaló la dirigente magisterial.

Acompañada por un grupo de docentes, Pérez Martínez se acercó a la camioneta en la que se trasladaba la presidenta Sheinbaum, a su llegada al acto de presentación del Plan Nacional de Maíz Nativo, El maíz es la raíz, en este municipio oaxaqueño.

La jefa del Ejecutivo federal escuchó las peticiones de los profesores y recibió un par de documentos con los planteamientos que, de acuerdo con los integrantes de la Sección 22, permanecen pendientes de atención.