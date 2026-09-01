Alerta Protección Civil por lluvias fuertes y viento durante martes y miércoles

– _Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica y granizo en gran parte de la entidad_

La inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico generarán durante martes y miércoles, lluvias fuertes y viento en gran parte del territorio chihuahuense, alertó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Habrá precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en Madera, Temósachic y Guazapares, y dispersas en el resto del resto de la entidad, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo.

Respecto a los vientos, se esperan rachas de 45 kilómetros por hora (km/h) en Ascensión, Allende, López y Jiménez. Podrían rebasar los 35 km/h en las regiones centro, noroeste y noreste.

Las temperaturas máximas para hoy alcanzarán los 38 grados centígrados (°C) en Ojinaga, 35°C Juárez y Delicias, 34°C Chihuahua y Camargo, 33°C Jiménez y Chínipas, 31°C Janos, 29°C Parral, 27°C Cuauhtémoc, 26°C Temósachic, 24°C Madera, 22°C Bocoyna 21°C Guachochi y 20°C Balleza.

Para este miércoles el termómetro registrará valores similares, con mínimas de hasta 6°C en Balleza y 8°C en Guachochi. En Ciudad Juárez y Ojinaga las máximas llegarán a los 37°C y 38°C, respectivamente.

Se exhorta a la población a mantenerse informada por canales oficiales y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, crecientes repentinos y la fuerza de los vientos.