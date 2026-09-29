Alerta Protección Civil ante lluvias intensas en el estado

​- La dependencia llama a la población a tomar precauciones sobre todo al conducir por calles y avenidas susceptibles de inundación

​La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene una alerta amarilla y vigilancia permanente en varios municipios, debido a las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes, asociadas a los efectos de Polo y al ingreso de un frente frío.

​En la capital del estado se reportan precipitaciones intensas, por lo que las autoridades piden extremar precauciones al transitar por vialidades propensas a acumulaciones de agua, como las avenidas Independencia, Tecnológico, La Cantera y el Periférico de la Juventud.

​Durante el monitoreo regional se documentó la caída de granizo en la colonia El Valle, municipio de Buenaventura, además de acumulación de agua en los tramos carreteros hacia Flores Magón y San Lorenzo, donde algunos vehículos pararon como medida preventiva.

​En Bachíniva, un vehículo fue arrastrado por la corriente del río Santa María a causa de su incremento. Afortunadamente el conductor logró ponerse a salvo y se reporta fuera de peligro.

​En Guachochi se presentaron intensas lluvias. Corporaciones locales mantienen un monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas para prevenir cualquier riesgo mayor.

​Protección Civil exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar ríos o corrientes de agua a pie o en auto, disminuir la velocidad al conducir bajo la lluvia y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.