Alerta Protección Civil ante lluvias intensas en el estado

- La dependencia llama a la población a tomar precauciones sobre todo al conducir por calles y avenidas susceptibles de inundación
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene una alerta amarilla y vigilancia permanente en varios municipios, debido a las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes, asociadas a los efectos de Polo y al ingreso de un frente frío.
En la capital del estado se reportan precipitaciones intensas, por lo que las autoridades piden extremar precauciones al transitar por vialidades propensas a acumulaciones de agua, como las avenidas Independencia, Tecnológico, La Cantera y el Periférico de la Juventud.
Durante el monitoreo regional se documentó la caída de granizo en la colonia El Valle, municipio de Buenaventura, además de acumulación de agua en los tramos carreteros hacia Flores Magón y San Lorenzo, donde algunos vehículos pararon como medida preventiva.
En Bachíniva, un vehículo fue arrastrado por la corriente del río Santa María a causa de su incremento. Afortunadamente el conductor logró ponerse a salvo y se reporta fuera de peligro.
En Guachochi se presentaron intensas lluvias. Corporaciones locales mantienen un monitoreo constante de las condiciones hidrometeorológicas para prevenir cualquier riesgo mayor.
Protección Civil exhorta a la ciudadanía a evitar cruzar ríos o corrientes de agua a pie o en auto, disminuir la velocidad al conducir bajo la lluvia y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.