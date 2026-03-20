Alerta Policía Cibernética sobre extorsiones en sitio web Mil Eróticos; una víctima en lo que va del año

El jefe de la Unidad de la Policía Cibernética, Alexis Molina alertó sobre un sitio web denominado Mil Eróticos, en el que se pueden contratar servicios sexuales o de acompañamiento.

El policía dijo que el problema es que toda aquella persona que llega a contratar un servicio, días después son contactados por personas que se identifican como personas de un cartel delictivo y les solicitan el pago de multas por haber hecho perder el tiempo a sus empleados o empleadas o una mala contratación.

Explicó que en este tipo de extorsión, intimadan al usuario emitiendoles imagenes fuertes, relacionadas con muertes al estilo del crimen organizado. También comentó que es común que envien una foto de un supuesto hacker que les va a vaciar cuentas con información.

En Chihuahua capital ya hubo una víctima durante el mes de enero. El afectado desafortunadamente depositó más de 90 mil pesos a los extorsionadores. El sargento Molina resaltó que afortunadamente ya no se han tenido más casos de este tipo, sin embargo, se pone a disposición del 911 cualquier caso de emergencia que tenga que ver con la Policía Cibernética.