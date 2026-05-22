Un éxito Semana de Gobierno Abierto; concluyó con conferencia magistral sobre transparencia

El Gobierno Municipal de Chihuahua concluyó la Semana Internacional de Gobierno Abierto con la conferencia magistral “Gobierno Abierto: balance y desafíos”, impartida por el especialista internacional Álvaro V. Ramírez-Alujas en el Museo Casa Chihuahua, con la participación de alrededor de 150 asistentes.

El evento permitió compartir experiencias y reflexiones sobre los retos actuales de los gobiernos para fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la innovación pública, temas fundamentales para construir instituciones más abiertas y cercanas a la población.

Álvaro V. Ramírez-Alujas ha colaborado con organismos internacionales como la OEA, ONU, CEPAL y OGP en proyectos de fortalecimiento institucional y políticas de gobierno abierto en distintos países de Iberoamérica.

Durante el cierre de actividades, el coordinador de Gabinete del Gobierno Municipal Arturo García Portillo, en representación del alcalde Marco Bonilla, resaltó que Chihuahua Capital suma cinco años consecutivos participando en esta iniciativa internacional, consolidando acciones que fortalecen la transparencia, impulsan la participación ciudadana y generan mejores herramientas para la atención de las personas.

Así se cumple el compromiso del Gobierno Municipal de continuar construyendo un gobierno más abierto, moderno e innovador, mediante estrategias que beneficiarán a las familias chihuahuenses y fortalecen la confianza ciudadana.