PRI Chihuahua exige atención digna para adultos mayores y denuncia rezagos en pensiones del Bienestar

El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y Diputado Federal, Álex Domínguez, hizo un llamado urgente a la Delegación del Bienestar en el estado para atender diversos casos de adultos mayores que, pese a cumplir con todos los requisitos, continúan sin recibir la pensión que por derecho les corresponde..

Señaló que existen múltiples denuncias ciudadanas relacionadas con retrasos, trabas burocráticas y falta de atención en los procesos de incorporación al programa federal de pensión para adultos mayores, situación que afecta directamente a personas en condición vulnerable.

Por su parte Pedro Beristain Presidente del Comité Directivo Municipal expuso el caso de la señora Martina Barrón, quien desde hace más de cinco años inició el trámite correspondiente y hasta la fecha no ha obtenido respuesta favorable, a pesar de haber cumplido con toda la documentación y requisitos solicitados por las autoridades.

“El llamado es para que la Delegación del Bienestar deje de poner obstáculos y atienda con sensibilidad y responsabilidad estos casos. No se puede jugar con la necesidad de nuestros adultos mayores ni mantenerlos en la incertidumbre durante años”, expresó el dirigente priista.

Destacó que el Gobierno Federal de la mal llamada 4T debe garantizar una atención digna, eficiente y sin demoras.

Finalmente, reiteró que desde el PRI Chihuahua continuarán acompañando y respaldando a las familias afectadas, exigiendo soluciones inmediatas y un trato humano para todos los beneficiarios de los programas sociales.