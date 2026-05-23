Destilichadero estará en seis colonias del 25 al 30 de mayo

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis colonias de la capital del 25 al 30 de mayo.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes y el sábado de 9:00 am a 12:00 del medio día.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 25 de mayo

Colonia: Satélite

Cuadrante: Pino, Av. de las Industrias, Mercurio y Av. Tecnológico

Contenedor: Júpiter y Asteroide (en el parque)

Martes 26 de mayo

Colonia: El Porvenir

Cuadrante: Av. Venceremos, Mina Los Reyes, Av. de las Industrias y camino del Panteón

Contenedor: Mina Cerro Colorado y Mina Arroyo Hondo

Miércoles 27 de mayo

Colonia: El Saucito

Cuadrante: Blvd. El Saucito, Jacinto Canek, Chichontepec e Izalco

Contenedor: Prof. Jesús Romero y Gaby Brimmer

Jueves 28 de mayo

Colonia: Integración Magisterial

Cuadrante: Av. Venceremos, Av. Fedor Dostoyevski, Clavel y Hda. Babícora

Contenedor: calle 45a y 1/2 y De la Voluntad

Viernes 29 de mayo

Colonia: Los Olivos

Cuadrante: Av. Imperio, Hidroeléctrica de Chicoasén y Guillermo Prieto

Contenedor: Olivar de Armenia y Olivar Cartago

Sábado 30 de mayo

Colonia: Valle de la Madrid

Cuadrante: Perif. Francisco R. Almada, J. J. Calvo, Alta Tensión y Valle Dorado

Contenedor: Av. Buenavista y Ponce de León