Registra Policía Municipal saldo blanco durante la primera semana de la Feria Santa Rita

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, informa que, como resultado del operativo de seguridad y vigilancia implementado durante la primera semana de actividades en la Feria Santa Rita, se registró saldo blanco.

A través de recorridos preventivos, vigilancia pedestre, presencia policial estratégica y coordinación con las distintas corporaciones y cuerpos de emergencia, se mantuvo el orden y la tranquilidad para las familias que visitaron y disfrutaron la feria.

Personal de la Policía Municipal y Bomberos permanecen atentos para brindar apoyo, atención y respuesta oportuna ante cualquier situación que pudiera presentarse durante el desarrollo de las actividades.

Se invita a la ciudadanía a seguir las recomendaciones como cuidar a niñas y niños, así como asegurarse de cerrar bien sus vehículos y evitar objetos de valor a la vista, ante cualquier situación que vulnere la seguridad de una persona es importante reportar al 9-1-1 para que puedan disfrutar de manera responsable las actividades de la Feria Santa Rita.