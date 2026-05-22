Presenta Loera denuncias ante la FGR por bloqueos carreteros en Chihuahua

El senador Juan Carlos Loera de la Rosa acudió este mediodía a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez para formalizar las denuncias relacionadas con los bloqueos carreteros y cierres de vialidades registrados el pasado 16 de mayo en distintos puntos del estado, hechos que afectaron a miles de personas y buscaron impedir la llegada de asistentes a la movilización en defensa de la soberanía nacional realizada el 16 de mayo en la capital.

Juan Carlos Loera denunció a Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno de Chihuahua; el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla; y Mario Mata, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, entre otras personas servidoras públicas del gobierno del estado de Chihuahua; denuncias independientes a la anunciada por la dirigencia nacional de Morena.

“Venimos a denunciar aquí a la Fiscalía General de la República; uno de ellos es el delito de sabotaje, otro es el de conspiración, el otro de ataques y obstrucciones a las líneas generales de comunicación y el otro de traición a la patria; todos delitos federales, delitos delicados y traemos bastantes elementos de prueba”, declaró el legislador juarense.

El senador recordó que durante la jornada del sábado pasado se registraron cierres y obstrucciones en accesos carreteros provenientes de municipios como Delicias, Meoqui, Saucillo, Parral y Ciudad Juárez, provocando afectaciones a personas comerciantes, trabajadores y familias.

“Nos congregamos miles y miles de chihuahuenses; hicieron todo lo posible para que no llegáramos, pero no les resultó”, afirmó al referirse a la movilización realizada en la ciudad de Chihuahua.

Asimismo, reiteró que las carreteras son infraestructura estratégica de la nación y no pueden ser utilizadas con fines políticos o partidistas para restringir derechos fundamentales de la ciudadanía.

“No podemos permitir que se inhiba o se prohíba la libertad de expresión; ahora los ciudadanos no lo podemos hacer aquí en Chihuahua, y eso es profundamente grave”, sostuvo.

El legislador juarense señaló que dará seguimiento jurídico y político a este caso, y sostuvo que la exigencia principal es garantizar que nunca más se utilicen instituciones públicas para vulnerar derechos constitucionales.

“Ya no nada más son los dueños del agua, ahora también son los dueños de la carretera; se creen con el derecho de decidir quién pasa y quién no. Esto sinceramente me parece muy delicado y por eso venimos a denunciarlo”, expresó.

“Yo estoy en mi derecho de presentar esta denuncia; ya la Fiscalía General de la República determinará la procedencia de esta, pero nuestro deber como ciudadanos es denunciar lo que consideramos delitos graves”, concluyó Juan Carlos Loera.