Mujer con cáncer terminal recibe la primer eutanasia legal en Uruguay

Uruguay lleva a cabo este viernes la primera muerte por eutanasia desde que se aprobó la ley, en octubre de 2025 y decretada en abril de este año por el presidente, Yamandú Orsi, tras cumplirse todos los protocolos legales así como la firma del consentimiento de la paciente.

Según destaca la prensa local, se trata de una mujer de 69 años, paciente oncológica con cáncer en fase terminal, quien será la primera en recibir la eutanasia bajo el marco de la Ley por Muerte Asistida quien firmó la petición este miércoles.

La paciente padece un cáncer de páncreas con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzada. Desde que recibió el diagnóstico de la enfermedad se encuentra bajo cuidados paliativos, que también se encuentra reglamentada por ley en el país suramericano.

Uruguay legalizó el 15 de octubre de 2025 la eutanasia mediante la votación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores, con lo que se convirtió en el tercer país de América Latina en hacerlo, tras Colombia y Ecuador.

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

Información tomada de Aristegui Noticias