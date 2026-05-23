Lo detuvo Policía Municipal con envoltorios de aparente droga en Camino Real

Elementos del grupo K-9 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de un hombre por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, en hechos ocurridos en la colonia Camino Real.

Dentro de las acciones del operativo Verano Seguro, los municipales realizaban recorridos de vigilancia preventiva en el cruce de Paseo del Pinto y Paseo del Norte, cuando detectaron a un hombre aparentemente consumiendo una sustancia con ayuda de un objeto con características similares a una pipa, motivo de inspección en la cual le localizaron envoltorios que contenían una sustancia granulosa y cristalina con características propias de la droga conocida como “cristal”, equivalente a cerca de 7 porciones.

El hombre, identificado como Moisés Gabriel V. D., de 37 años de edad, fue detenido y trasladado al Centro de Detención Zona Sur para posteriormente quedar a disposición de la autoridad correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.