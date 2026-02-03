Alejandro Sanz dice que Shakira es su “planeta favorito”, al celebrar el cumpleaños 49 de su gran amiga

La felicitación de cumpleaños de Alejandro Sanz para Shakira vuelve a sembrar la duda sobre el nivel de cariño que siente el español por la barranquillera.

Con un mensaje breve, cuidadosamente escrito y cargado de simbolismo, Alejandro Sanz celebró el cumpleaños 49 de Shakira y volvió a encender la duda que todos tenemos y a reavivar el rumor que lleva más de dos décadas detrás de ellos.

¿Hay algo más que amistad de parte de Sanz por Shaki o por qué es que el cantante español dice que es su “planeta favorito”?

Alejandro Sanz felicita a Shakira en su cumpleaños 49 y la llama su ‘planeta favorito’

Este 2 de febrero, Shakira celebró 49 años de vida y una de las felicitaciones que más ruido generó fue la del cantante español Alejandro Sanz, quien compartió una fotografía junto a la colombiana y escribió: “Bailar la vida, contigo, siempre. Mi Shaki, mi planeta favorito orbita otra vuelta al sol. Feliz cumple amiga”.

No hubo explicaciones adicionales, pero tampoco hicieron falta. El mensaje fue suficiente para reactivar una “verdad” que nunca ha terminado de cerrarse y que todos parecemos ver, menos los involucrados. La de una relación que, al menos en lo simbólico, parece ir más allá de una amistad convencional.

Alejandro Sanz felicita a Shakira por su cumpleaños 49

La amistad de Shakira y Alejandro Sanz que todos quieren que sea algo más

Desde que grabaron juntos “La Tortura” (2005) y “Te lo agradezco, pero no” (2006), la química entre Shakira y Alejandro Sanz ha sido interpretada por la prensa como algo más profundo que un vínculo artístico y una colaboración profesional.

Miradas prolongadas en escenarios, letras con doble lectura, apariciones conjuntas cuidadosamente dosificadas y una complicidad evidente han alimentado, año tras año desde hace más de dos décadas, la sospecha de un lazo más fuerte del que nos dejan ver.

Ambos han sido enfáticos en negar una relación romántica, pero tampoco se han esforzado por desmantelar del todo el mito.

Alejandro Sanz felicita a Shakira por su cumpleaños 49 (Scott Gries/Getty Images)

Alejandro Sanz, en particular, ha recurrido a un lenguaje poético cuando habla de Shakira. Se sirve de metáforas cósmicas, referencias al destino y una cercanía verbal que rara vez utiliza con otras colegas.

Y se entiende, porque él ha hecho una carrera musical enamorando a sus fans con su lírica pero, al tratarse del vínculo que lo une con Shakira, cada interacción entre ellos y cada frase son analizadas con lupa.

Shakira soltera y Alejandro Sanz… también

El mensaje de cumpleaños adquiere una lectura distinta en el contexto actual. Shakira atraviesa una etapa de reconstrucción personal tras su ruptura con Gerard Piqué y las versiones que circularon después de romances o salidas con algunos famosos como Tom Cruise o Lewis Hamilton; mientras que Alejandro Sanz recientemente terminó su relación con la actriz Candela Márquez. Por lo que ahora, el gesto de Sanz hacia su amiga adquiere un peso adicional.

A esto se suma, precisamente, un episodio que volvió a colocar el tema bajo los reflectores. Y es que hace unos días, surgió un momento protagonizado por Shakira como parte del documental sobre Alejandro Sanz, Cuando nadie me ve, en el que la cantante colombiana comenta sobre la entonces novia del español, Candela Márquez, que sus hijos le han hablado de su parecido físico.

¿Shakira y Candela Márquez se parecen? (Instagram)

“Me dicen mis hijos: ‘Es igual a ti, la novia de Alejandro’”, dice la barranquillera. Un comentario, aparentemente inocente, que fue leído por algunos como una anécdota curiosa y por otros como una señal más del vínculo estrecho —y prolongado— que existe entre ambos artistas.

Alejandro Sanz y Shakira: ¿amistad excepcional o algo más?

La relación entre Shakira y Alejandro Sanz se ha desarrollado a lo largo de los años en un territorio ambiguo. Ha sido demasiado intensa y duradera para ser irrelevante y demasiado cuidada para confirmarse como romance.

Alejandro Sanz felicita a Shakira por su cumpleaños 49 (Alexander Tamargo/Getty Images)

Es, quizá, una de las relaciones “platónicas” más comentadas, mejor administradas y más documentadas entre dos estrellas del pop en español, por lo que el público la conoce de memoria.

Sabemos que tras su ruptura con Piqué, Alejandro Sanz fue una de las personas que más apoyó a Shakira en esos duros y delicados momentos y, ahora que el cantante español la llama su “planeta favorito” no podemos evitar preguntarnos si es que en algún momento Alejandro Sanz querría conquistar y quedarse en el mundo de Shakira.