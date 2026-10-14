Alejandro Fernández revela la sorpresa que preparó su hija Camila para anunciarle que será abuelo 

Alejandro Fernández confesó que estuvo a punto de no asistir a un encuentro familiar, sin imaginar que Camila le daría una de las noticias más especiales de su vida.

Alejandro Fernández está listo para darle la bienvenida a un nuevo integrante de la familia. El cantante se convertirá nuevamente en abuelo gracias al segundo embarazo de su hija Camila Fernández , quien encontró una manera muy especial de compartir la noticia con sus seres queridos: una sorpresa inspirada en los cuentos de Disney.

Alejandro Fernández revela cómo se enteró del embarazo de Camila Fernández

En una entrevista para Ventaneando, Alejandro Fernándezrecordó cómo vivió la revelación y reconoció que no sospechaba lo que su hija había preparado. Lo que parecía ser una invitación a la presentación de una película terminó convirtiéndose en una celebración familiar que difícilmente olvidará.

“Estoy feliz. Siempre que venga alguien de tu sangre, pues es super importante. Muy lindo. Me dieron una sorpresa impresionante. Me dijeron que iba a hacer una película para Disney. Fue entonces una sorpresa. Llegamos a un salón que estaba todo como preparado de Disney, de temática. Tenían la pantalla y de repente empezaron a contar como un cuento de Disney y cuando sale la última página, dicen: ‘Pero aquí no se acaba el cuento. El cuento sigue la historia’. Y sale Camila a decirnos que estaba embarazada”.

Camila Fernández y Alejandro Fernández (Getty Images)

La noticia fue todavía más inesperada porque el cantante había considerado no asistir a la reunión. Después de pasar una larga temporada de gira, Alejandro tenía motivos para quedarse en casa y descansar; sin embargo, la insistencia de Camila terminó por convencerlo.

“Fue una sorpresa super bonita. La verdad, no lo esperaba. Yo como acababa de regresar de una gira muy larga, no estaba tan seguro de ir. Y me habló Camila así de que: ‘Papá, ¿no vas a venir?’. Entonces, la sentí así como muy, muy insistente. Y dije: ‘Bueno, pues a lo mejor sí tengo que ir’. Y ya fui y de verdad fue una gran sorpresa. Estuvo espectacular. Muchas gracias”.

La insistencia de su hija tuvo recompensa. El Potrillo pudo compartir con su familia el anuncio de la llegada de un nuevo bebé, una noticia que recibió con entusiasmo y que marca una nueva etapa para la familia Fernández.

Camila Fernández anunció su embarazo durante un concierto

Fue durante una presentación en Guadalajara, como parte de su gira Una raya más al tigre, cuando Camila Fernández decidió compartir públicamente que espera a su segundo hijo junto a su esposo, Francisco Barba.

La cantante eligió el escenario para revelar la noticia. Vestida con un traje de charra e interpretando Hermoso cariño, se colocó de perfil para mostrar su pancita mientras la acariciaba ante los gritos y aplausos del público.

La emoción fue tal que por unos instantes pareció costarle trabajo continuar con la canción. Después retomó la interpretación y, con una sonrisa, anunció ante sus seguidores: “Estoy embarazada muchachos”.

La noticia tiene un significado especial para la pareja, que anteriormente enfrentó un embarazo ectópico. Ahora, la familia celebra la llegada de un nuevo bebé, mientras Camila comparte esta etapa con sus seguidores y continúa con sus compromisos profesionales.