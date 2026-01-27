Alana Hadid, ex cuñada de Nicola Peltz, la acusa de buscar fama desde hace años

Alana Hadid, hermana de Gigi Hadid, lanzó duras declaraciones contra Nicola Peltz, a quien acusó de buscar fama desde hace años y de haber generado tensiones previas dentro de la familia.

El drama de la familia Beckham sigue latente. Luego de que, hace una semana, Brooklyn Beckham realizara polémicas revelaciones sobre la relación que tiene con sus padres, las reacciones no se hicieron esperar. Las declaraciones generaron opiniones divididas en redes sociales e incluso llamaron la atención de algunas figuras públicas.

Tal es el caso de Alana Hadid, media hermana de las reconocidas modelos Bella y Gigi Hadid, quien no pudo mantenerse al margen de la controversia y expresó su postura ante la situación.

¿Cuál es la conexión entre Alana y los Beckham?

Antes de que Nicola estuviera con Brooklyn, la actriz fue pareja del hermano menor de las Hadid, Anwar, entre 2016 y 2018. Nicola tenía 22 años, mientras que Anwar tenía 17. Mantuvieron una relación pública, con apariciones juntos en eventos como el Prada Resort, alfombras rojas y constantes interacciones en sus respectivas redes sociales.

En 2018, la pareja anunció su separación, y a pesar de que ciertos rumores circularon sobre su ruptura, ninguno dio mayores detalles sobre los motivos.

Anwar Hadid y Nicola Peltz en el festival de Tribeca en 2018. (Getty Images)

El comentario que encendió la conversación

En medio de las conversaciones en redes sociales, la cuenta de Instagram de cultura pop, Saint Hoax, publicó un carrusel con memes sobre la situación de los Beckham. Entre los múltiples comentarios, uno destacó especialmente: “Que termine un discurso de ocho párrafos sobre los trapos sucios de su familia con un ‘lo único que queremos es privacidad’ es todo lo que necesito saber.”

Fue debajo de este comentario donde Alana Hadid respondió de forma directa: “Exacto, y esa chica no quiere privacidad, lleva una década intentando ser famosa”.

El comentario que Alana Hadid dejó sobre Nicola Peltz.

La declaración generó sorpresa inmediata entre los usuarios de internet, quienes rápidamente comenzaron a compartir capturas del comentario y a debatir sobre su significado.

Por ahora, ni Nicola Peltz ni Brooklyn Beckham han respondido públicamente a la opinión de Alana Hadid. Sin embargo, el episodio demuestra que el conflicto familiar continúa resonando más allá de los Beckham, involucrando a figuras del mundo de la moda, el espectáculo y la cultura pop, y dejando claro que, al menos por ahora, el drama está lejos de terminar.