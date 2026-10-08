Al menos seis muertos y 15 heridos deja ataque a penal en Mazatlán

Mazatlán, Sin. Un ataque armado registrado la tarde de este jueves al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejó un saldo preliminar de seis personas muertas y 15 heridas.

De acuerdo con un reporte interno del encargado de seguridad del penal, un comando ingresó violentamente al inmueble y disparó contra internos y familiares que se encontraban en horario de visita.

Tras la agresión, se desplegaron patrullas de seguridad, elementos militares, equipos antimotines y al menos ocho ambulancias para atender la emergencia.

Además, un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló el centro penitenciario, ubicado sobre la carretera internacional México 15, al sur de Mazatlán, en dirección a Tepic.

Activan protocolo de seguridad en el penal

Sinuhé Téllez López, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, ingresó al centro penitenciario sin proporcionar información adicional sobre la situación al interior del inmueble.

Por su parte, el personal del reclusorio activó un protocolo de seguridad y restringió el acceso a los familiares de los internos que permanecían en el exterior.

Las autoridades penitenciarias señalaron que proporcionarían mayor información cuando las condiciones lo permitieran.