Al coordinador del GPMorena le gana la diarrea verbal; el PRI no es un partido chico, somos los únicos con presencia en todo el estado y todo el país: Alex Domínguez

Luego de que el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Chihuahua, Cuauhtémoc Estrada, dijera que casi ya no existen priistas y que por tanto el PRI es “un partido chico”, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Alex Domínguez, expresó que a Estrada Sotelo “le gana la diarrea verbal”.

Además, en respuesta a que los diputados de Morena alistan dos acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral local, Alex Domínguez señaló que están en su derecho y reconoció que a dicha reforma le faltó tiempo para mejorarla, pero que aún así fue un gran acuerdo entre los partidos aliados en el Congreso.

“Al diputado Estrada a veces le gana la diarrea verbal. Se pone a decir puras cosas que no tienen sentido. Yo lo que diría es que el PRI es el único partido que no ha perdido el registro. Nosotros tenemos 67 comités municipales en el estado. Yo no sé Morena cuántos tenga en el país, es más, no sé si tienen Comité Estatal, porque no lo vemos en ningún lado. No sé si tienen presencia en el territorio estatal”, argumentó Alex Domínguez.

Asimismo, el dirigente priista agregó que “por lo tanto, ellos (Morena) en la soberbia institucional que caracteriza al régimen, pues piensan que todo el mundo les aplaude y todo el mundo los quiere, cuando lo que tienen es un rechazo de la comunidad por sus vínculos con el crimen organizado, porque son el brazo político del crimen en el país”.