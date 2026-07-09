Localizan con vida a tres adolescentes desaparecidos tras graduarse en Guadalajara

Los adolescentes Justhin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo fueron localizados con vida después de permanecer nueve días desaparecidos en Guadalajara, Jalisco. Los tres, de entre 13 y 15 años, ya se encuentran con sus seres queridos y, de acuerdo con familiares, regresaron sanos y salvos durante la madrugada de este jueves 9 de julio.

Los menores habían sido vistos por última vez el 30 de junio, luego de asistir a su ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113, ubicada en la colonia Lomas del Paraíso. Tras el evento, caminaron hacia el Parque de los Cocos, donde presuntamente abordarían un vehículo de plataforma para trasladarse a trabajar a la sierra.

Janeth Molina, madre de Justhin, confirmó que su hijo volvió alrededor de las cuatro de la mañana y agradeció a las personas que difundieron las fichas de búsqueda y apoyaron a las familias. Por su parte, la abuela de Jordan señaló que los tres jóvenes llegaron juntos a su domicilio cerca de las cinco de la mañana y permanecían descansando.

El papel del apoyo social

Durante la búsqueda, la Fiscalía de Jalisco consideró como línea de investigación un posible reclutamiento forzado, debido a que los adolescentes dijeron que irían a trabajar a la sierra y habrían sido vistos acompañados por una persona desconocida. Cámaras de videovigilancia registraron parte de su recorrido hacia el parque, pero posteriormente se perdió su rastro.

Familiares y habitantes de Guadalajara realizaron manifestaciones, recorridos y campañas en redes sociales para exigir su localización. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente dónde permanecieron los menores durante los nueve días ni las circunstancias precisas de su regreso, por lo que tampoco se ha aclarado si la hipótesis de reclutamiento continúa vigente.

Con información de López-Dóriga Digital