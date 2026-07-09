En político en lugar de trabajar por Juárez: Maru a Cruz Pérez Cuéllar

La gobernadora María Eugenia Campos Galván manifestó que el alcalde con licencia Cruz Pérez Cuéllar se encuentra trabajando en temas políticos en lugar de trabajar por el municipio.

Ello luego de que el morenista responsabilizó al Partido Acción Nacional (PAN) y a la diputada local Xóchitl Contreras de provocar el incendio en el Relleno Sanitario.

Maru Campos expresó que no le corresponde hablar sobre los señalamientos hechos por el aspirante de Morena a la gubernatura de Chihuahua, reiterando que Pérez Cuéllar se encuentra actualmente trabajando el temas políticos.

“En los términos políticos, él hará lo que, en lo que está, seguir trabajando él en lo político en lugar de trabajar por Juárez”.