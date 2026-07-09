Morena lucra políticamente con la Poniente 5 y da la espalda a los chihuahuenses: Isela Martínez

La Regidora panista señaló el doble discurso de la oposición, que rechaza una obra vial necesaria para la ciudad mientras calla ante el endeudamiento federal histórico de Claudia Sheinbaum.

Chihuahua, Chih.- La regidora Isela Martínez Díaz aseguró que las y los representantes de Morena se encuentran lucrando políticamente con el proyecto de la vialidad Poniente 5, manifestando una negativa sistemática desde el primer momento y escudándose en falsos argumentos para oponerse al desarrollo de Chihuahua Capital.

La coordinadora de la Fracción Edilicia del PAN lamentó que la oposición intente justificar su postura bajo una supuesta falta de información o cuestionando las declaraciones de los funcionarios municipales, cuando el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, ha actuado con total responsabilidad institucional al buscar que todas las fuerzas políticas del estado conozcan a fondo el proyecto técnico y financiero. Lo anterior, luego de que el coordinador de la bancada de Morena, diputado Cuauhtémoc Estrada, declarara que el PAN busca sumar a la oposición para no asumir en solitario la responsabilidad del crédito.

“Ciertamente no se necesitan los votos de Morena, pero la intención del alcalde Marco Bonilla siempre ha sido la inclusión y la transparencia. Por respeto a la representación de todas las fuerzas políticas en el Congreso, la administración municipal ha realizado reiterados esfuerzos para compartirles la información completa del proyecto. Sin embargo, ellos se han negado sistemáticamente a recibirla o conocerla en su totalidad”, explicó.

Refirió el beneficio directo de la Poniente 5, ya que se trata de una vía de acceso urgente y necesaria que desfogará el tráfico, facilitará el desplazamiento de miles de personas y mejorará significativamente su calidad de vida, permitiéndoles pasar más tiempo con sus familias. Por ello, calificó como un doble discurso el argumento de Morena sobre no querer heredar deuda a las próximas administraciones locales.

“Es incongruente que argumenten el no querer heredar una deuda a la siguiente administración por un crédito local indispensable para la movilidad urbana, pero guarden un silencio total ante los endeudamientos aprobados por la presidenta Claudia Sheinbaum en los dos últimos ejercicios fiscales, que hoy tienen a México con una deuda pública histórica de 18.8 billones de pesos. Ahí no hubo argumentos en contra, ni debates ni dimes y diretes”, sentenció.

Señaló que la oposición de Morena a la obra, no es una negativa hacia el alcalde o hacia el secretario del Ayuntamiento, sino una negativa directa a los habitantes de Chihuahua Capital, pues la necesidad de esta obra es bien conocida por todos y deberán asumir su responsabilidad ante la sociedad chihuahuense.