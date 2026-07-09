Dejen de lado ideologías, por el beneficio de chihuahuenses con “Poniente 5”: CCV

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Luis Carlos Bustamante dio a conocer que es necesario que se de el dialogo entre el Gobierno Municipal y la bancada de Morena ante el proyecto de Poniente 5, asegura que no es momento de poner las ideologías de partido por encima de las necesidades de los chihuahuenses.

En este sentido el empresario, destacó que es necesario que se dé el proyecto de Poniente 5, esto debido a que la ciudad necesita vialidades y desfogar las avenidas principales ya que el trafico esta rebasando la capacidad.

Lanza un llamado a la bancada morenista en no dejar de hacerle un bien a la ciudad con infraestructura.

“Somos respetuosos a los llamados políticos, respetamos la ideología de los partidos, pero si consideramos que en el tema del bienestar y del beneficio comunitario, es decir de la sociedad en general, debería de estar por encima de las ideologías partidistas, si exhortamos a los partidos que en este tema y en el caso de los cuales el impacto beneficio o la afectación en caso de no hacerlo sea a nivel general de la ciudadanía, dejemos de lado el tema partidista”, comentó.

Asegura que el organismo es apartidista y respetan las ideologías de cada persona, pero es necesario que se privilegie el dialogo y la apertura ante un proyecto que daría un empuje al desarrollo y desfogar el tráfico.