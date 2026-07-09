Celebra Maru Campos denuncia vs agentes de la GN, fuerzas de seguridad deben proteger a la población

La gobernadora María Eugenia Campos Galván celebró la denuncia y detención en flagrancia de 5 agentes de la Guardia Nacional que en días pasados fueron captados en actos de secuestro y extorsión al interior del Aeropuerto de Ciudad Juárez.

Durante un evento para la destrucción de armas aseguradas por la Defensa, la mandataria estatal señaló la importancia de revisar que en todos los niveles de gobierno las fuerzas de seguridad cumplan con su misión de proteger a la población, actuando conforme a derecho.

“Me da mucho gusto que haya habido una denuncia por parte de la Guardia Nacional, pero sería importante revisar que todas, en todos los órdenes, en todos los niveles de gobierno, nuestras fuerzas de seguridad se comporten conforme a derecho y hagan el trabajo que tenemos de servir y de tener esta misión de proteger a la población”.

Los primeros 4 elementos fueron detenidos por sus compañeros el pasado 02 de julio cuando la víctima connacional denunció que lo retuvieron en contra de su voluntad y le exigieron a su familia el pago de 15 mil pesos para dejarlo en libertad.

Asimismo, el 3 de julio se detuvo a un elemento más que habría extorsionado con 3 mil pesos a otro connacional que intentaba abordar un taxi.