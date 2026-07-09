Coordinación entre Policía Municipal y corporaciones permite tres detenciones por robo con violencia a casa habitación

Como resultado de labores de inteligencia, investigación de campo y gabinete, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, logró la detención de tres personas, el aseguramiento de un vehículo presuntamente utilizado en un robo con violencia a casa habitación, una porción de presunta droga conocida como cristal, un arma de utilería y diversos indicios relacionados con la investigación.

Las acciones derivan de las investigaciones por un robo con violencia registrado el pasado 3 de julio en un domicilio de la colonia Mirador, donde mediante el análisis de información se identificó el vehículo presuntamente utilizado para cometer el ilícito.

Gracias al trabajo conjunto entre la Unidad de Atención a Robo a Casa Habitación de la Subdirección de Inteligencia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y el Departamento de Análisis Táctico de la DSPM, se implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar el automóvil cuando circulaba por el sur de la ciudad.

Al intervenir el vehículo, los agentes localizaron en su interior una bolsa con una sustancia con las características propias del cristal, un arma de utilería y un teléfono celular cuya procedencia no pudo ser acreditada por el conductor, quien fue detenido por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

En un segundo operativo en la colonia Díaz Ordaz, fueron ubicadas y detenidas dos personas más. Durante la acción se aseguraron dos teléfonos celulares cuyas características coinciden con los reportados como robados durante el asalto investigado. Además, uno de los detenidos presenta características físicas coincidentes con la descripción proporcionada por la víctima.

Las tres personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, quienes darán seguimiento a las investigaciones y determinarán su situación jurídica conforme a derecho.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.