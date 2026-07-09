Con padrón sólido y militancia real, el PRI se fortalece rumbo al 2027: José Luis Villalobos

En rueda de prensa conjunta, el diputado local y Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Luis Villalobos García, participó en la presentación del relanzamiento del Programa Nacional de Afiliación, acompañado por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, diputado Alejandro Domínguez; el presidente del Comité Directivo Municipal de Chihuahua, Pedro Beristáin; el secretario de Organización del CDE, Fernando Martínez; el secretario de Operación Política, Isamar Valadez; así como por el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Chihuahua, Pepe Benítez, quienes refrendaron el compromiso del partido con el fortalecimiento de su estructura territorial y de su militancia.

Durante su intervención, José Luis Villalobos informó que Chihuahua forma parte de la gira nacional de evaluación que ya ha recorrido 18 entidades federativas y que concluirá con la revisión integral de los 32 estados del país.

Explicó que el PRI decidió realizar una revisión preventiva y una depuración responsable de su padrón nacional para cumplir con los nuevos criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), privilegiando la legalidad, la transparencia y el cuidado del patrimonio del partido.

“El PRI no perdió militantes; el PRI tomó una decisión responsable para proteger su viabilidad jurídica y financiera. Lo que estamos haciendo es construir un padrón confiable, con personas que realmente quieren pertenecer a nuestro instituto político”, afirmó.

Villalobos García detalló que la depuración de registros respondió a inconsistencias administrativas derivadas de modificaciones en los criterios de validación del INE, situación que podía representar multas superiores a los 110 mil pesos por cada expediente observado.

Por ello, anunció que el partido inició una nueva etapa de afiliación mediante una plataforma digital autorizada por la autoridad electoral, herramienta que permitirá generar expedientes electrónicos con fotografía, validación de identidad y mayor seguridad jurídica para los militantes.

“Nuestro objetivo no es presumir millones de afiliados; nuestro objetivo es saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos. Queremos un partido fuerte en el territorio, con presencia en cada sección electoral del país”, expresó.

El Coordinador Nacional de Afiliación informó que en Chihuahua ya se han recuperado cerca de dos mil registros de militantes, mientras continúa el proceso de validación de nuevos expedientes y refrendos, como parte de la estrategia para fortalecer la presencia del PRI en las 3 mil 311 secciones electorales del estado.

Además, denunció que durante el proceso de revisión se detectaron casos de duplicidad de registros derivados de afiliaciones presuntamente realizadas por Morena sin el consentimiento de los ciudadanos.

“Hemos documentado casos de personas afiliadas sin autorización, incluso de militantes de otros partidos y de ciudadanos fallecidos. Estas irregularidades ya fueron denunciadas ante la autoridad electoral y estaremos atentos a que se investiguen y sancionen”, sostuvo.

Villalobos recordó que el PRI ha privilegiado actuar con responsabilidad frente a las nuevas disposiciones electorales, aun cuando ello implicó realizar una depuración preventiva de expedientes para evitar sanciones que afectaran la operación del partido.

Asimismo, reiteró que la instrucción del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, es consolidar una estructura territorial sólida en todo el país, con presencia en las 73 mil 264 secciones electorales, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía y preparando al partido para los retos políticos y electorales de los próximos años.

“Estamos refundando nuestro padrón. Queremos una militancia viva, comprometida y cercana a la gente. Esa será la fortaleza del PRI para construir la alternativa que México necesita”, concluyó José Luis Villalobos García.