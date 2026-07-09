TSJ entrega donativo de más de 482 mil pesos a Cruz Roja Mexicana

• La institución recibió el Distintivo Diamante en reconocimiento a la solidaridad de las y los colaboradores del Poder Judicial.

*Chihuahua, Chih.-*Como resultado de la solidaridad y compromiso social de las y los colaboradores del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, se realizó la entrega de un donativo por 482 mil 226 pesos con 74 centavos a la Cruz Roja Mexicana, Delegación Estatal Chihuahua, recurso que contribuirá al fortalecimiento de los servicios de atención que la institución brinda diariamente a la población.

Durante el acto protocolario, el delegado estatal de Cruz Roja Mexicana en Chihuahua, C.P. Óscar Armando Corral Pérez, entregó el Distintivo Diamante a la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Mtra. Marcela Herrera Sandoval, reconocimiento que recibió en representación de todas y todos los servidores públicos que hicieron posible esta aportación mediante su participación en la colecta institucional.

En su mensaje, la Magistrada Presidenta expresó su agradecimiento a las y los colaboradores del Poder Judicial por sumarse, una vez más, a esta causa de gran impacto social, destacando que la generosidad demostrada refleja el compromiso humano que distingue a la institución.

Asimismo, señaló que la labor que realiza la Cruz Roja Mexicana beneficia a toda la sociedad, al recordar que “no hay nadie tan rico que no pueda necesitar sus servicios, ni nadie tan pobre que no pueda ayudar”, por lo que invitó a continuar fortaleciendo la cultura de la solidaridad y el apoyo a instituciones que salvan vidas.

Por su parte, el delegado estatal de Cruz Roja Mexicana reconoció la participación del Poder Judicial del Estado y agradeció la confianza depositada en la institución, destacando que cada aportación representa una oportunidad para continuar brindando atención prehospitalaria, servicios de emergencia y acciones de asistencia humanitaria en beneficio de las y los chihuahuenses.

En el evento también estuvieron presentes la Presidenta del Órgano de Administración del Poder Judicial del Estado, Mtra. Karla Esmeralda Reyes Orozco, y el Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Mtro. Francisco Acosta Molina, quienes son parte fundamenta en la entrega del donativo y el reconocimiento otorgado por la Cruz Roja Mexicana.

Con acciones como esta, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua refrenda su compromiso con la responsabilidad social, promoviendo entre su personal la participación en iniciativas que fortalecen el bienestar de la comunidad y contribuyen al desarrollo de una sociedad más solidaria.