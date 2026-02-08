Aguacate mexicano rompe récord de exportación rumbo al Super Bowl

A pocos días del Super Bowl LX, el evento deportivo más importante de Estados Unidos, México ha roto su propio récord de exportación de aguacate, esto impulsado por el consumo tradicional de guacamole y platillos de inspiración mexicana durante las reuniones y partidos.

Productores del sector informaron que las exportaciones de aguacate crecieron 11% en comparación con el mismo periodo del año pasado, consolidando al fruto como uno de los productos agroalimentarios más demandados en esta temporada.

De acuerdo con cifras del sector, nueve de cada diez aguacates que se consumen en Estados Unidos son importados de México, lo que mantiene al país como el principal proveedor del mercado estadounidense.

Cifras récord rumbo al Super Bowl

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó que del 5 al 31 de enero de este año se enviaron 127 mil toneladas de aguacate, lo que representa 13 mil toneladas más que las exportadas en el mismo periodo de 2025.

En particular, durante la cuarta semana de enero —a dias del partido final— los exportadores mexicanos enviaron 35 mil 264 toneladas, reflejando el pico de demanda previo al Super Bowl, cuando el consumo de totopos con aguacate, guacamole y otras preparaciones, especialmente de estilo tex-mex, se vuelve protagonista en reuniones y celebraciones.

Michoacán lidera; Jalisco gana terreno

Del total de las exportaciones, 88% proviene de Michoacán, mientras que 12% corresponde a plantíos ubicados en Jalisco, entidad que se ha posicionado como un nuevo referente en la producción del llamado “oro verde”.

En zonas específicas de Jalisco, las exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos aumentaron 35% respecto al año anterior, con un total de 9,700 toneladas. Este crecimiento está directamente relacionado con la incorporación de huertas de alto rendimiento, así como con procesos de tecnificación y certificación que permiten producir frutos de mayor calidad para el mercado internacional.

Retos del sector: más volumen, menores precios

A pesar del incremento en el volumen exportado, los productores enfrentan un escenario adverso en materia de precios, pues actualmente, el kilo de aguacate para exportación se paga entre 17 y 19 pesos, cuando en años anteriores podía alcanzar hasta los 35 pesos, lo que representa una caída significativa en los ingresos del sector.

Especialistas explican que esta situación responde a la inestabilidad económica y política en Estados Unidos, así como al aumento de la competencia internacional, ya que países como Perú, Colombia y Chile han incrementado su presencia en el mercado estadounidense, saturando la oferta y presionando los precios a la baja, pese a que el aguacate mexicano sigue siendo ampliamente reconocido por su calidad.

Más allá del aguacate

El impacto del Super Bowl en las importaciones agroalimentarias, no se limita al aguacate. De acuerdo con la consultora Tegra Consultants, México envió más de 22,600 toneladas de carne de res para el consumo durante el evento deportivo.

Al 31 de enero de 2026, las exportaciones mexicanas de carne de res hacia Estados Unidos registraron un crecimiento de 8.86% en comparación con enero de 2025, con 20,739 toneladas vendidas en ese mes.

Este aumento se da en un contexto de oferta restringida por parte de Brasil, así como por los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a algunos competidores del mercado estadounidense.

Asimismo, productos como las guasanas, un snack elaborado con garbanzo verde producido en Sinaloa y Sonora, han ganado popularidad entre los aficionados al fútbol americano. Guadalupe Miranda, presidente de la empresa Arizona Fresh, señaló que desde el año 2000 el consumo y venta de garbanzo verde mexicano en Estados Unidos se ha triplicado.

Este superalimento se consume principalmente como hummus, guasanas o como sustituto de proteína animal.