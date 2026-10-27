Invita SDR a pre registrarse para el homenaje Mujer Rural 2026

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invita a todas las personas interesadas en asistir al evento Mujer Rural 2026 a realizar su pre registro en línea, a fin de facilitar el acceso y agilizar el proceso el día de la celebración.

La cuarta edición de este encuentro se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre en Expo Chihuahua, con apertura de puertas a partir de las 10:00 horas para el registro oficial.

El acto protocolario está programado para iniciar a las 11:00 horas, para reconocer, celebrar y compartir con las mujeres que dan vida al campo chihuahuense.

Además, las asistentes podrán conocer el trabajo de expositores agroindustriales locales, quienes presentarán productos de valor agregado elaborados en Chihuahua y que muestran el talento, la creatividad y la calidad de la producción estatal, así como la importancia de impulsar el consumo local.

También se contará con espectáculo musical, entretenimiento, regalos y diversas sorpresas, en un ambiente de convivencia pensado para disfrutar y reconocer a las mujeres que hacen grande al campo de Chihuahua.

La entrada al evento es gratuita; sin embargo, se solicita realizar el pre registro para confirmar la asistencia y contribuir a una mejor organización. Las interesadas pueden hacerlo a través del siguiente enlace: https://rofservices.uk/public/mujer_rural/

De igual manera, es posible confirmar participación en los teléfonos de la Secretaría de Desarrollo Rural: 614 429 3300, extensiones 12576, 12565 y 17731.

En caso de haber confirmado asistencia con anterioridad vía telefónica, ya no es necesario realizar el pre registro.