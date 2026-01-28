Agentes de GN trasladaban vehículo asegurado cuando ocurrió el ataque armado, sin lesionados

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que este miércoles a las 13:53 horas, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, adscrito a la Subsecretaría de Despliegue Policial, Dirección Operativa Zona Centro Sur, atendió un reporte relacionado con un enfrentamiento entre grupos armados registrado sobre la carretera Hidalgo del Parral–Valle de Zaragoza.

En el lugar, personal de la Guardia Nacional informó que previamente había sido asegurada una camioneta Honda Odyssey, modelo 2015, la cual era trasladada hacia el municipio de Parral cuando fueron interceptados por cuatro vehículos (tres tipo pick up y una camioneta tipo Cherokee), desde los cuales se realizaron disparos de arma de fuego contra los elementos federales.

Ante la agresión, se solicitó apoyo y se logró repeler el ataque, provocando que los agresores se dieran a la fuga con rumbo a Parral.

Como resultado, se registraron daños materiales en tres unidades oficiales, sin reporte de elementos lesionados, encontrándose todo el personal en buen estado.