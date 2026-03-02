Afirma Irán haber atacado fuerzas de EU en Dubai

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Iránafirmó que sus fuerzas navales llevaron a cabo un “ataque complejo con drones y misiles” contra las fuerzas estadounidenses en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos, publicó Al Jazeera.

En tanto, un grupo iraquí dijo que atacó con drones el hotel Erbil en que se hospedaban tropas estadounidenses.Por su parte, el Ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, informó que fuerzas iraníes atacaron la primera noche de la guerra la Base Aérea al-Minhad donde están las tropas australianas.

Agregó que todas las tropas están a salvo.