Afirma DSPM que en 8M sólo se atendió a una persona lesionada; ocho detenidos por SSPE

Julio Salas González, director de la Policía Municipal de Chihuahua, respecto a la marcha del 8 de Marzo, informó que solo hubo una persona lesionada, además de los ocho varones detenidos infiltrados, detención que hizo la SSPE.

El comisario dio resultados de la participación de la dirección de ciudad pública municipal, donde estuvieron atentos de cómo se desenvolvía el domingo en todas aquellas personas que participaron en los trayectos de la división del Norte hasta el centro de la ciudad.



“Y nosotros vimos un seguimiento específico con PECUU y estuvieron presentes nuestras compañeras ya con capacitación en el disco con temas de primeros auxilios y el reporte que nosotros arrojamos en persona que se atendió de una manera inmediata, no de gravedad. Y esos son los resultados que yo podría destacar. Sé que también otras autoridades participaron y también comentarles que me informaron al día de hoy que se realizaron también las detenciones de varios hombres que estuvieron como infiltrados en el domingo con una cantidad de ocho detenciones por parte del gobierno del Estado. Esta es la información que yo podría proporcionar hasta el día de hoy de la ciudad”, informó.

