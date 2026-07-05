Aficionados dan portazo en Paseo de la Reforma: ingresan entre empujones pese al despliegue de policías

La tarde de este domingo un grupo de ciudadanos dio una serie de portazos en Paseo de la Reforma después de que los policías les impidieran el paso debido a que la zona se encuentra en su máxima capacidad.

Minutos antes de que arranque el encuentro entre la Selección Mexicana y la de Inglaterra, decenas de personas con impermeables a empujaron a los elementos en medio de gritos de “Sí se puede”.

Los hechos ocurrieron a la altura de la Glorieta del Ahuehuete, donde ya se ha reforzado el cierre con más elementos policiacos para evitar otro nuevo portazo en dirección al Ángel de la Independencia.

Al momento se tiene la confirmación de al menos dos portazos en el mismo sitio mientras continúan llegando aficionados en el marco del partido que comenzará a las 7:00 de la noche.

Las autoridades capitalinas tomar medidas tras la muerte de cuatro personas en las celebraciones del partido contra Ecuador, entre las que destaca la instalación de pantallas a lo largo de Paseo de la Reforma.