Advertencias, barras y estrellas-GOAN con Ayuso-Mesa de Seguridad en Juárez-La visita de Valenciano

El que avisa no es traidor, reza el refrán, y ayer el presidente estadounidense Donald Trump advirtió lo que un amplio sector del morenismo teme y por el que un día sí y el otro también, se rasgan las vestiduras apelando a la soberanía: si el gobierno federal sigue sin atacar a los cárteles del narcotráfico, entonces lo hará él, al amagar con el despliegue de operaciones terrestres de tropas de los Estados Unidos en territorio mexicano. Además de que la advertencia no nada más incluye operativos contra el crimen organizado, también el fiscal general interino del vecino país, Todd Blanche, adelantó que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos que están involucrados en actividades criminales, luego de que la semana pasada, el Departamento de Justicia de EU exigiera la extradición del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, quien tuvo que pedir licencia al cargo, del senador morenista Enrique Inzunza y de ocho funcionarios del círculo cercano al mandatario estatal. Así que no hay duda que algo sabe la administración de Trump y que probablemente la 4T también, motivo por el que no dejan de insistir en sus discursos patrioteros dignos de un guión peliculero.

Y es que todas esas declaraciones que no deberían ser consideradas como un blofeo, sino como un amague muy real por parte de Trump y compañía, ocurrieron mientras acá en el Congreso de Chihuahua, los diputados locales de Morena y el PAN se daban con todo. Entre pancartas y gritos, los morenistas insistían en que la gobernadora Maru Campos debe ser juzgada por “traición a la patria”, argumentando que permitió la injerencia de presuntos agentes de la CIA, mientras que los panistas calificaban de “morenarcos” y “narcopartido” a los guindas, al recordarles que en el caso de Maru, la atacan por combatir al narco y con ello generar una cortina de humo para tapar lo que verdaderamente importa: que existen políticos de Morena vinculados al crimen organizado, como el caso de Rocha Moya y compañía, además de los constantes señalamientos que también involucran al senador Adán Augusto López y a los gobernadores de Baja California, Tamaulipas y Michoacán, entre otros. En política nada es coincidencia, y lo que ocurre con los casos Chihuahua y Sinaloa es un augurio que ha puesto a temblar Palacio Nacional… aunque allá anden entretenidos con el K-pop.

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Por cierto que mientras eso sucedía en la sede del Poder Legislativo local, en donde el coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, se fajó en la defensa de la gobernadora Maru Campos y demostró que el cierre de filas es una realidad en torno a la figura de la jefa del Ejecutivo chihuahuense, la Góber viajó ayer a Aguascalientes para reunirse con sus homólogos de esa entidad, Tere Jiménez; de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo y de Querétaro, Mauricio Kuri, los cuales sostuvieron un encuentro ni más ni menos que con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y principal opositora al gobierno de Pedro Sánchez en España, por lo que la Góber chihuahuense estuvo muy arropada por los suyos, además de que los mandatarios estatales aprovecharon el encuentro para entablar lazos de cooperación en proyectos de cultura, turismo y deporte entre los estados que gobiernan y la capital española.

Hoy la gobernadora Maru Campos volverá a su terruño y tiene prevista agenda en Ciudad Juárez, en donde se reunirá la Mesa de Seguridad, por lo que además de la Góber, allá en la fronteriza ciudad también andarán el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, pues con todo y la andanada mediática que ha lanzado la 4T en contra del gobierno estatal con la intención de cubrirles las espaldas a los suyos, es necesario continuar trabajando por y para los chihuahuenses.

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Ya que mencionamos al secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, ayer encabezó un evento que reunió a líderes del sector empresarial, los cuales acudieron en compañía de sus familias para escuchar el proyecto del número dos de Palacio, el cual se ha mantenido generando estructura y apoyo para el proyecto político que trae en mente, que no es otra cosa que la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, encuentro que encabezó después de reunirse con la gobernadora Maru Campos para cerrar filas en lo que respecta a la estrategia a seguir ante los embates de la Federación, sobre todo porque desde el Ejecutivo deben estar más que listos y preparados ante los movimientos de la FGR con eso del citatorio a 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación, trampa leonera para cubrir a los “patriotas y soberanos” guindas.

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Hablando de quienes suspiran por estar en la boleta en la jornada electoral de junio del 2027, el que estará hoy de visita en Chihuahua capital es el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, mismo que saldrá a medios muy temprano este jueves desde un conocido punto de encuentro grillo en la zona Centro de la ciudad. El deliciense anda en busca de la candidatura del PAN a la gubernatura, tan es así que desde hace semanas han aparecido espectaculares con su imagen en la capital del estado, además de que se ha echado al hombro el tema del agua y se ha enfocado en señalar lo que él considera una inútil gestión de Román Alcántar al frente de la Conagua, por lo que seguramente por ahí vendrán los tiros por parte del presidente municipal de Delicias.

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Otros que también saldrán a escena son los diputados locales del PRI que lidera Arturo Medina en el Congreso del Estado, y es que el legislador será el anfitrión de los dirigentes priistas que hoy acudirán a la torre legislativa para ofrecer su postura respecto a lo que ocurre con los dimes y diretes entre panistas y morenistas en torno a los casos de Chihuahua y Sinaloa. Es así que ante la visita del dirigente estatal Alex Domínguez al Vaticano, quien acudirá en representación del CDE es la secretaria General Janeth Montes, además del dirigente municipal Pedro Beristáin y las regidoras Ana Lilia Orozco y Rosy Carmona, además de que también estarán los diputados José Luis Villalobos y Memo Ramírez, los cuales desde su trinchera traen vivo al priismo en lo que a reforzar estructura territorial se refiere.