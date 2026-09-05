Adulto mayor es localizado golpeado en la cabeza dentro de vivienda en Santo Niño

Un adulto mayor de aproximadamente 60 años fue localizado con un fuerte golpe en la cabeza al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles De las Cruces y Gómez Morín, en la colonia Santo Niño, al norte de la ciudad de Chihuahua.

El hallazgo ocurrió durante la tarde de este sábado, luego de que su hermano arribara al domicilio y tuviera contacto con él, encontrándolo aún con vida y con una lesión en la cabeza.

Ante la situación, se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia y autoridades, quienes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y acordonaron el área.

De manera preliminar, no se descarta que el adulto mayor haya sido víctima de un robo, debido a que al interior del inmueble fueron observados diversos objetos y pertenencias fuera de su lugar y aparentemente revueltos.

Elementos de seguridad permanecieron en el sitio mientras se realizaban las primeras diligencias para establecer qué ocurrió y determinar si la lesión fue consecuencia de una agresión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado oficialmente el móvil del hecho, por lo que serán las autoridades investigadoras las encargadas de esclarecer las circunstancias en las que el adulto mayor resultó lesionado.