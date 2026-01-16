Adquiere JMAS Delicias unidad de desazolve para el mantenimiento del sistema de drenaje

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Delicias adquirió con recursos propios una nueva unidad de desazolve, que reforzará la operación y el mantenimiento del sistema de drenaje sanitario en el municipio.

La inversión asciende a 14 millones 800 mil pesos y permitirá mejorar la atención a trabajos de limpieza, mantenimiento preventivo y respuesta ante emergencias surgidas en la red sanitaria, en beneficio de más de 105 mil 500 habitantes.

Con este equipo especializado la JMAS de Delicias refuerza su capacidad operativa, optimiza los procesos de desazolve, mejora la calidad del servicio y la salud pública de la población.

El director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata, destacó que esta unidad es una herramienta estratégica para la operación diaria del sistema de drenaje.

Este hecho, dijo, permitirá atender con mayor rapidez y eficiencia los taponamientos, prevenir colapsos en colectores, reducir riesgos sanitarios y responder de manera oportuna a las necesidades de las colonias.

Afirmó que estas acciones tienen un impacto directo en la prevención, ya que evitan daños mayores y reducen costos futuros: “Eso es eficiencia, eso es buena administración y eso es cuidar el patrimonio hidráulico de Chihuahua”, subrayó.