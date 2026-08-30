Acusan a Danna y Belinda de plagiar canción de Paulina Rubio en ‘Dolce Vita’: esta sería la comparación

El debate en redes sociales por la supuesta similitud entre Danna, Belinda y la canción “Sexy Dance” de Paulina Rubio se intensifica tras el lanzamiento de “Dolce Vita”, estrenada el pasado 27 de agosto de 2026.

Usuarios y críticos de música pop señalan que ambos temas comparten elementos rítmicos, sonoros y visuales, lo que ha generado acusaciones de plagio, aunque hasta el momento no existe una demanda formal ni pronunciamiento legal de las artistas involucradas.

Críticas en redes sociales tras el estreno de ‘Dolce Vita’

Apenas se estrenó “Dolce Vita”, miles de usuarios en TikTok, Instagram y Facebook comenzaron a comparar la canción con “Sexy Dance”, éxito lanzado por Paulina Rubio en el año 2000. La principal crítica recae en la progresión de sintetizadores y la base bailable, que evocan el sonido del pop electrónico e Italo Disco que Rubio llevó al mainstream hace más de dos décadas.

La discusión se centra en la parte final y los puentes rítmicos del sencillo, donde la estructura y los coros, así como los susurros y frases semihabladas, recuerdan la sensualidad vocal característica de la llamada “La Chica Dorada”.

Similitudes visuales: videoclips y estética

El video de “Dolce Vita” alimentó las comparaciones al mostrar una atmósfera veraniega de lujo y glamour similar a la propuesta visual de Paulina Rubio en esa época. Los escenarios incluyen hoteles, cócteles y moda mediterránea frente al mar, recursos visuales presentes en los videos de “Sexy Dance” y “Y yo sigo aquí”.

La dirección de arte y la curaduría del vestuario, donde Belinda tuvo participación activa, refuerzan la percepción de homenaje o referencia consciente a la era dorada del pop mexicano de los años 2000.

¿Plagio o tributo? Opiniones divididas entre fans y expertos

Mientras una parte de la audiencia acusa a Danna y Belinda de falta de originalidad, al calificar “Dolce Vita” como una “copia barata”, otros defienden la colaboración como un tributo deliberado. Expertos y seguidores del género pop argumentan que el tema busca recuperar sonidos y estéticas de una década clave para el pop mexicano.

Danna ha declarado que el concepto del EP Wet Dreams está inspirado en el Eurodance y el pop clásico, por lo que la semejanza con referentes como Paulina Rubio sería inevitable y, probablemente, intencional. Hasta el momento, ni Danna, Belinda ni Paulina Rubio han emitido comentarios legales sobre las comparaciones.

Origen y producción de la colaboración

La colaboración entre Danna y Belinda representa el fin de una rivalidad mediática que, según ambas artistas, fue impuesta desde la infancia por la televisión y los medios. El sencillo “Dolce Vita” surgió como una celebración de la amistad y la sororidad, buscando romper con los mitos de enemistad.

La idea nació cuando Danna compuso la canción e imaginó la voz de Belinda para el proyecto, a quien describió como su máximo “wet dream” musical. El acuerdo se concretó mediante mensajes de WhatsApp y la grabación se realizó en España, bajo la coproducción de Alex Hoyer y la propia Danna.

Letra, género y mensaje de la canción

“Dolce Vita” es una pieza de pop electrónico con influencias marcadas de Italo Disco, dirigida a las pistas de baile. La letra gira en torno al deseo, la sensualidad y el placer de vivir el presente. Emplea la expresión italiana “dolce vita” como metáfora de un escape romántico y sofisticado, con versos como: “Tú y yo cerquita, plan favorito”.

El tema principal es el empoderamiento y la libertad de disfrutar el momento, en línea con la tendencia global del pop femenino que apuesta por la autonomía y la complicidad entre mujeres.

El video musical: dirección, locación y concepto visual

El videoclip fue dirigido por Aerin Moreno y producido creativamente por Danna. Aunque originalmente se planeó filmar en Italia, la grabación se realizó en una hacienda de Morelos, México, por motivos de agenda.

La apuesta visual es el lujo veraniego, con imágenes de hoteles, cócteles y viajes. El vestuario, seleccionado por Belinda, busca destacar la belleza natural de ambas artistas y proyectar una imagen de poder femenino y complicidad ante la cámara.

El video refuerza el mensaje de amistad y libertad, distanciándose de narrativas de rivalidad o competencia.