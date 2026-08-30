Detiene AEI a dos probables responsables del homicidio de un masculino en Delicias

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Delicias, detuvieron a dos masculinos que aparecen como probables responsables del homicidio de Eugenio C. A., cometido al interior del Centro de rehabilitación denominado “Resiliencia Nueva Esperanza”.

En el lugar ubicado en la colonia Alta Vista de la ciudad de Delicias, los agentes cumplimentaron órdenes de aprehensión, en contra de Rafael A. O., de 36 años de edad, y de Cristian Eduardo H. M., de 37 años de edad.

Fueron puestos a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González, conocedor de la causa penal 514/ 2026, para ser llevados a la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio calificado

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presumen inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).