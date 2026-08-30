Ataque de EE.UU. sobre isla iraní de Larak destruyó cohetes cargados con minas marinas: fuentes

El ataque ejecutado este domingo por Estados Unidos sobre la isla iraní de Larak destruyó dos plataformas para disparar cohetes cargados con minas marinas que Teherán se preparaba para lanzar al estrecho de Ormuz, según indicó un funcionario estadounidense a la cadena CNN.

Según la fuente, que pidió anonimato, el ejército estadounidense realizó el ataque, que se ejecutó con drones y supone el primero de Washington contra un objetivo iraní en más de un mes, cuando se observó a fuerzas iraníes preparándose para lanzar estos cohetes que depositan minas en el agua.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el pasado martes que el Comando Central (CENTCOM) había completado el desminado de las rutas marítimas internacionales en el estrecho de Ormuz.

Trump aseguró que se había advertido a Irán que cualquier embarcación que colocase nuevos dispositivos explosivos en este paso marítimo, por el que circula parte importante de los hidrocarburos que se exportan globalmente, sería “destruido de inmediato y de manera sistemática”.