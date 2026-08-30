Envía Sheinbaum al Senado reforma a la Ley de Inversión Extranjera para proteger la seguridad nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera que plantea establecer un régimen especial para determinados sectores considerados estratégicos para el país.

La propuesta contempla que, cuando un inversionista extranjero busque participar directa o indirectamente con más de 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana que opere en alguno de estos sectores, la operación requiera una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

De acuerdo con el planteamiento, la autoridad podría determinar tres escenarios frente a una solicitud de adquisición.

El primero sería declarar viable la operación al considerar que no representa riesgos para la seguridad nacional. El segundo consistiría en autorizarla bajo determinadas condiciones, modificaciones o medidas de mitigación. El tercero sería impedir la adquisición cuando se considere que existen riesgos para la seguridad nacional.

Entre las actividades que quedarían sujetas a este mecanismo de revisión se encuentran sectores relacionados con energía, transporte, sanidad, comunicaciones y minería, así como el tratamiento y almacenamiento de datos y los sistemas digitales.

También se contemplan actividades vinculadas con los sectores aeroespacial y de defensa, además de tecnologías consideradas críticas para el desarrollo y la seguridad del país.

En este último grupo se incluyen la inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías cuánticas y nucleares, nanotecnología y biotecnología.