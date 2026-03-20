Actúa de inmediato Municipio para controlar incendio en tarimera

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de marzo de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal informa que, tras el reporte de un incendio al interior de una tarimera ubicada en el cruce de las calles Transformación y Carlos Ochoa, a la altura del kilómetro 16.5 de la carretera que conduce a Ciudad Juárez, se desplegó de inmediato un operativo de atención.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil Municipal y corporaciones de emergencia de los 3 órdenes de Gobierno acudieron oportunamente al lugar, donde trabajan para sofocar el incendio y evitar su propagación a zonas aledañas.

Gracias a la pronta intervención, no se reportan personas lesionadas.

Las autoridades continúan con labores de control y enfriamiento en el sitio, a fin de mitigar riesgos y proteger a las familias de la zona.