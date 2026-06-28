Acribillan a hombre en la colonia Granjas

Una intensa movilización policial se registró la noche del sábado en la colonia Granjas, luego de que un joven fuera emboscado y herido de bala por sujetos armados.



Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles José Martí y Mora, los primeros reportes indican que la víctima es un hombre de entre 25 y 30 años de edad, caminaba por la zona cuando fue interceptado por civiles armados, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en su contra para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.



A pesar de sus heridas, el lesionado logró caminar unos metros hasta un puesto de hot dogs cercano, donde solicitó auxilio a los encargados del negocio. Al percatarse de la gravedad de la situación, los comerciantes llamaron de inmediato a las líneas de emergencia.



Elementos de la Policía Municipal y de los grupos especiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron al sitio para asegurar el perímetro e implementar un operativo de búsqueda en los alrededores, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas.



Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios al joven, el hombre presenta un impacto de proyectil de arma de fuego en el costado izquierdo, a la altura de las costillas, con un orificio de salida en la espalda. Debido a la seriedad de la lesión, fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.



Personal de la fiscalía estatal quedó a cargo de la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes y esclarecer el móvil del ataque.