Acompaña SSPE brigadas médicas a Cinco Llagas para garantizar atención a habitantes

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) acompañaron y brindaron seguridad al personal de las brigadas médicas de la Secretaría de Salud durante su ingreso a la comunidad de Cinco Llagas, en Guadalupe y Calvo, para llevar atención médica y medicamentos a sus habitantes.

Por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya Chávez, personal de la Subsecretaría de Despliegue Policial coordinó y supervisó las condiciones necesarias para facilitar el acceso de los médicos y el desarrollo de las actividades de atención a la población.

Durante la jornada, la SSPE acompañó al Dr. César Aragón, director Médico, y al Dr. Alfredo Torres, coordinador y supervisor de Brigadas Médicas de la Secretaría de Salud, en las labores coordinación de los servicios destinados a los habitantes de Cinco Llagas.

La intervención permitió dar seguimiento al desarrollo de las brigadas y al suministro de medicamentos, procurando que las actividades se realizaran de manera ordenada y accesible, con respeto a la dignidad de las personas.

La participación de la SSPE se efectuó dentro del ámbito de sus atribuciones, con el objetivo de generar las condiciones de seguridad y coordinación necesarias para que el personal de salud pudiera desarrollar sus labores.

Durante la jornada se priorizó la atención de las personas que requerían asistencia, considerando las condiciones particulares de la localidad y las necesidades expresadas directamente por sus habitantes.

Con estas acciones, la SSPE refrenda su compromiso de mantener una respuesta institucional coordinada y con enfoque de derechos humanos, colaborando con las distintas dependencias gubernamentales para acercar servicios esenciales a las comunidades serranas de Chihuahua.