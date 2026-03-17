Acompaña Gobierno del Estado el retorno seguro de familias a sus hogares, en Atascaderos

Personal de diversas instituciones apoya en el regreso de más de 200 personas a sus lugares de origen

Por instrucciones de la Gobernadora Maru Campos y con el firme compromiso de restituir el derecho a la vivienda y la seguridad de la ciudadanía, la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno implementó la primera etapa del operativo de Retorno Seguro, que permite que más de 200 personas regresen de manera digna a sus hogares.

Mediante un despliegue operativo, se busca garantizar que su reintegración a la comunidad se realice en condiciones de bienestar integral.

En estas acciones participan la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Agencia Estatal de Investigación, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Consejo Estatal de Población, DIF Estatal, Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, y el acompañamiento del diputado Arturo Medina.

Las medidas de apoyo implementadas, son las siguientes:

Suministro de bienes esenciales: se entregan enseres domésticos básicos para facilitar la reactivación de los hogares

Seguridad alimentaria: se proporcionan paquetes de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales de las familias durante la etapa de reasentamiento

Asistencia médica preventiva: el operativo cuenta con el acompañamiento permanente de una ambulancia y personal de salud, para brindar atención inmediata y traslados en caso de ser necesario

La movilización tiene como prioridad que ninguna familia se sienta sola en este proceso. Además, el retorno no termina al llegar a la puerta de su casa, pues es apenas el inicio de la etapa de reconstrucción del tejido social.

El Gobierno del Estado mantendrá una vigilancia estrecha en las zonas de retorno para asegurar que las condiciones de paz se mantengan de forma permanente.

Para el regreso seguro de las personas a sus hogares, se utilizaron dos camiones de pasajeros, una van y diez vehículos particulares, todos resguardados durante el trayecto gracias a un operativo de seguridad que contó con 11 unidades y 36 elementos, así como vigilancia aérea.

Desde el primer momento, la administración estatal brindó atención integral a las personas en situación de desplazamiento que hoy retornan a Guadalupe y Calvo, con labores integrales en materia de alimento, vivienda y seguridad.

Como parte del apoyo humanitario brindado en días pasados, se otorgaron a las familias kits de limpieza personal, cobijas, colchonetas y alimentos, además de que se les realizó una evaluación médica completa para identificar necesidades prioritarias y garantizarles atención oportuna y preventiva en casos requeridos.

La estrategia buscó brindar una respuesta inmediata, humana y coordinada que priorizara el respeto a sus derechos y su dignidad, con esfuerzos permanentes hasta lograr que cada persona pudiera regresar de manera segura a su hogar.