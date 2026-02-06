Aclaran situación legal de Raúl Rocha Cantú: no tiene orden de aprehensión ni es testigo protegido

El equipo legal del empresario compartió con este medio documentación que acredita que no existe orden de aprehensión vigente ni se ha acreditado su calidad de testigo protegido.

En noviembre pasado, el periodista Carlos Loret de Mola publicó una investigación —que Quién citó el 26 de noviembre de 2025 en la nota titulada “Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, es investigado por tráfico de combustible y de armas”— en la que afirmó que el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, era objeto de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones de contrabando de combustible, tráfico de armas y vínculos con redes delictivas.

Raúl Rocha Cantú no tiene orden de aprehensión

De acuerdo con la información difundida por Carlos Loret de Mola, el 15 de noviembre del año pasado se emitió una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú por presuntos delitos que se investigaban, sin que hasta ahora se haya comprobado responsabilidad alguna.

El periodista también informó que, cuatro días después, el 19 de noviembre, el empresario acordó incorporarse al programa de testigos colaboradores de la FGR como testigo protegido. Hasta el momento, ninguna de estas acusaciones ha derivado en una acusación formal.

No obstante, de acuerdo con un Memorándum Legal Ejecutivo, fechado el 27 de enero de 2026, que fue compartido a este medio por la defensa legal de Rocha Cantú, actualmente no existe una orden de aprehensión vigente en contra del empresario regiomontano.

La documentación también acredita que su situación se encuentra amparada por una suspensión judicial definitiva, concedida el 26 de diciembre de 2025 dentro del juicio de amparo 1231/2025, tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León.

Raúl Rocha Cantú. (Getty Images)

Dicha resolución judicial impide legalmente cualquier acto que implique su detención, persecución penal o su presentación como imputado activo, mientras el fondo del asunto se resuelve.

Raúl Rocha Cantú no ha sido acreditado como testigo protegido

Asimismo, es importante precisar que Raúl Rocha no ha sido legalmente acreditado como testigo protegido, como mencionó el periodista Carlos Loret de Mola, y hasta este momento, no existe constancia judicial ni resolución firme que sustente su papel como dicha figura.

La resolución judicial, que fue emitida en un juzgado en Monterrey, Nuevo León, beneficia al empresario al impedir que se ejecute la orden de detención mientras se resuelve el juicio de amparo que promovió su defensa.