Acepto el reto de participar: De la Peña por candidaturas abiertas del PAN

Santiago de la Peña, secretario general de gobierno participó en el encuentro panista realizado ayer en la CDMX, en donde destacó que acepta el reto de participar para ser tomado en cuenta a futuras candidaturas del 2027.

A través de su cuenta de redes sociales publicó el siguiente mensaje:

La decisión del Partido Acción Nacional de abrir completamente sus candidaturas a la ciudadanía no es solo un cambio de reglas, es un llamado profundo a quienes creemos que este país merece más.

Escuché con atención el mensaje de Jorge Romero Herrera , y debo decirlo con firmeza que me siento plenamente identificado.

Porque este no es un llamado a los políticos de siempre, es un llamado a las mujeres y hombres de bien, a quienes todos los días trabajan, resuelven, construyen y sostienen a México.

Hoy el PAN abre las puertas a la ciudadanía para defender lo más importante: la Patria, la familia y la libertad.

Y ahí es donde estoy.

No desde una lógica partidista, sino desde una convicción personal se que México necesita ciudadanos que den un paso al frente.

Celebro que hoy se diga con claridad que no más decisiones cerradas, no más candidaturas definidas desde lo oscurito.

Serán las y los ciudadanos más competitivos, los que realmente conectan con la gente, quienes encabecen este proyecto.

Ese es el camino correcto, porque si algo tengo claro, es que Chihuahua merece más, y México también.

Por eso, desde este nuevo momento que vive el país, lo digo con responsabilidad y con convicción, acepto el reto, acepto el reto de participar, de construir, de defender lo que creemos, acepto el reto de ser parte de esta nueva etapa donde la ciudadanía toma el lugar que le corresponde.

Porque somos más, porque estamos listos, y porque cuando los ciudadanos damos un paso al frente, las cosas cambian.

Hoy no es solo una apertura política, es una oportunidad histórica y yo decido tomarla.

Juntos vamos a defender a Chihuahua.