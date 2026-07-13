Hoy inician vuelos de Chihuahua a CDMX con Mexicana de Aviación

Hoy Chihuahua contará con una nueva conexión frecuente de la mano de la aerolínea Mexicana de Aviación, en donde se darán vuelos frecuentes y baratos de Chihuahua a Ciudad de México.

La secretaría de Turismo que está en manos de Edibray Goméz Gallegos, realizará la inauguración formal esta tarde de la mano de directivos de Mexicana de Aviación y sector empresarial.

Con un costo de 1, 300 pesos ida y 1, 200 de regreso arranca operaciones, con frecuencia los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo, todos llegaran al AIFA

Se prevé que se desarrollen más conexiones en los próximos meses principalmente a Monterrey.