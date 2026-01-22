Acaban con la vida de un hombre en colonia Vistas Cerro Grande

Salió de su domicilio con destino a su trabajo. Llevaba una mochila con su lonche recién hecho, sin embargo, la muerte ya lo estaba esperando a unos cuantos pasos de su vivienda. Sicarios arremetieron a balazos quitándole en segundos la vida.

El hecho violento ocurrió sobre la Calle 50 y cergeles, en la colonia Vistas Cerro Grande.

En el lugar fueron localizados seis casquillos percutidos. La víctima de alrededor de 50 años aproximadamente.

Agentes de Fiscalía fueron los encargados del levantamiento del cuerpo; los primeros respondientes, policías municipales fueron quienes acordonaron la zona.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp