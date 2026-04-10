Abren convocatoria para acceder a apoyo para fertilizantes solubles y foliares del programa Cuenta Conmigo en el Campo

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) informó que ya se encuentra disponible la convocatoria para que las y los productores agrícolas accedan al apoyo para adquisición de fertilizantes solubles y foliares, como parte del programa Cuenta Conmigo en el Campo.

Este respaldo está dirigido a fortalecer la productividad del campo chihuahuense, al facilitar el acceso a insumos que contribuyen al rendimiento de los cultivos.

El esquema contempla un límite de una dosis por hectárea y hasta un máximo de 10 dosis por persona productora, en una superficie de hasta 10 hectáreas. El monto máximo de apoyo es de 8 mil pesos por beneficiario.

Las y los interesados deberán acudir a realizar su solicitud en las ventanillas habilitadas en las oficinas de la SDR, en avenida División del Norte número 2504, colonia Altavista, ciudad de Chihuahua, así como en las oficinas de las presidencias municipales, con el personal del Departamento de Residentes adscrito a la dependencia.

La convocatoria completa, así como los anexos correspondientes a los requisitos, pueden consultarse y descargarse en el sitio oficial: https://www.chihuahua.gob.mx/sdr.

Para mayor información, asesoría o aclaraciones, acercarse a la plantilla del Departamento de Agricultura o del Departamento de Residentes, o comunicarse al teléfono 614 429 3300, extensiones 12576, 12516, 12540 y 12553, en días hábiles y horario de oficina.

El periodo de recepción de solicitudes estará abierto a partir de la fecha de publicación de la convocatoria y hasta el 31 de julio de 2026, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.