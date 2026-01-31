Abandonan auto en el que atacaron a un hombre en la colonia Nacional

Luego de que se registrara el ataque armado sobre la calle Culhuacán en la colonia Nacional donde un hombre de 31 años resultará herido por esquirla; los atacantes dejaron abandonado un vehículo en el que cometieron el ataque, se trató de un Mitsubishi Mirage de color negro con permiso provisional 778912 sobre la calle Coyolxauqui cruce con Vasco de Quiroga en la misma Colonia.

Ahí elementos de la Policía Municipal aseguraron casquillos percutidos y casquillos útiles de un arma calibre 9 mm donde tienen acordonado posteriormente está investigando la fiscalía general.